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Группа граждан, требующих отставки премьер-министра, перекрывает улицы Еревана

Группа граждан, требующих отставки премьер-министра, перекрывает улицы Еревана

Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрывает улицы Еревана. Как сообщает «Арменпресс», на данный момент закрыт перекресток проспекта Тиграна Меца и улицы Республики. Пытаются перекрыть и проспект Баграмяна.

Полиция уже задержала группу людей из указанных мест.

19 ноября граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрывали улицы Еревана.

16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.


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