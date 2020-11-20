Группа граждан, требующих отставки премьер-министра, перекрывает улицы Еревана

Группа граждан, требующих отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, перекрывает улицы Еревана. Как сообщает «Арменпресс», на данный момент закрыт перекресток проспекта Тиграна Меца и улицы Республики. Пытаются перекрыть и проспект Баграмяна.

Полиция уже задержала группу людей из указанных мест.

19 ноября граждане, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрывали улицы Еревана.

16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.