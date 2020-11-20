Армен Саркисян встретился с послом США в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента.

На встрече были обсуждены последние события вокруг нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация в Армении и Арцахе.