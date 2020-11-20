Армен Саркисян встретился с руководителем делегации ЕС в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с главой делегации ЕС в Армении, послом Андреа Викторин. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.

На встрече были обсуждены последние события вокруг нагорно-карабахского конфликта, а также ситуация в Армении и Арцахе.