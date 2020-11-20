В Турции продолжают обостряться турецко-курдские отношения

В рамках расследования, направленного против курдской организации “Конгресс демократического общества”, утром 20 ноября в ряде городов Турции были задержаны 101 человек.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на турецкий информационный сайт “Демократ Хабер”, среди арестованных по приказу Генпрокуратуры Диарбекира много адвокатов. Аресты были проведены в городах Диярбакир, Шернак, Адияман и Измир.

Организация “Конгресс демократического общества” основана 30 октября 2007 года в Диярбакыре. 14 июля 2011 г. “Конгресс демократического общества” единогласно провозгласил Демократическую автономию курдского народа. Организация в рамках “борьбы с терроризмом” с 2016 года в Турции находится под следствием.

Мэри Вардумян