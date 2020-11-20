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Вагаршак Арутюнян назначен министром обороны Республики Армения

Вагаршак Арутюнян назначен министром обороны Республики Армения

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Вагаршака Арутюняна министром обороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента.

“На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции Республики Армения, а также частью 1 статьи 5 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,

Назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения”, - говорится в указе.

Другим указом президента Давид Тоноян освобожден от должности министра обороны Республики Армения.


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