Вагаршак Арутюнян назначен министром обороны Республики Армения

Президент Республики Армения Армен Саркисян подписал указ о назначении Вагаршака Арутюняна министром обороны. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата президента.

“На основании предложения премьер-министра в соответствии со статьей 131 Конституции Республики Армения, а также частью 1 статьи 5 Закона Республики Армения “О структуре и деятельности правительства”,

Назначить Вагаршака Арутюняна министром обороны Республики Армения”, - говорится в указе.

Другим указом президента Давид Тоноян освобожден от должности министра обороны Республики Армения.