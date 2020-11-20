Президент Армении обсудил с послом Франции развития вокруг карабахского конфликта
14:14, 20 Ноябрь, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Французской Республики в Республике Армения Джонатаном Лакоттом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента.
На встрече были обсуждены последние события в нагорно-карабахском конфликте, а также ситуация в Армении и в Арцахе.
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