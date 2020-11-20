Постпред США в ОБСЕ считает, что настал момент установления длительного мира в Нагорном Карабахе

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Джеймс С. Гилмор III считает, что пришло время установить длительный мир в нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщает «Арменпресс», об этом посол заявил после отчета сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Я благодарю посла Каспршика, посла Попова, посла Висконти, старшего советника государственного секретаря Эндрю Шаффера, подполковника Мустафараджа. Соединенные Штаты приветствуют трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Мы благодарим Вас и главу Группы планирования высокого уровня за своевременное и объективное освещение ситуации на местах, последних событий и прогресса”, - сказал Гилмор.

Посол добавил, что Соединенные Штаты искренне приветствуют прекращение насилия в нагорно-карабахском конфликте. “Мы видим, что договоренность о прекращении боевых действий достигнута при посредничестве России, мы используем дополнительную информацию, представленную сегодня, в связи с фактической реализацией этого соглашения. Мы призываем стороны работать с сопредседателями Минской группы для решения пока нерешенных вопросов и достижения мирного урегулирования конфликта”, - написал посол.

Постоянный представитель США при ОБСЕ отметил, что в долгосрочной перспективе у этого конфликта не может быть военного решения. Любое окончательное урегулирование должно основываться на принципах, изложенных в Хельсинкском Заключительном акте, которые предусматривают исключение применения силы или угрозы силы, территориальной целостности и права наций на равенство и самоопределение.

Это принципы, которые необходимо применять для долгосрочного урегулирования этого конфликта. Хотя боевые действия в основном прекратились, гуманитарная ситуация на местах остается катастрофической. Соединенные Штаты видят надвигающийся гуманитарный кризис. Условия в зоне конфликта усугубляются глобальной эпидемией COVID-19, которая, очевидно, усугубится с приближением зимы. “Мы призываем стороны тесно сотрудничать с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и с личным представителем Действующего председателя ОБСЕ, чтобы организовать возвращение пленных и тел погибших, а также реализовать и другие шаги, согласованные на встрече 29 октября”, - сказал Гилмор.

Посол сказал, что Соединенные Штаты вкладывают значительные средства в размере 5 миллионов долларов в поддержку усилий Международного комитета Красного Креста и других неправительственных организаций.

Я уверен, что американские добровольцы и сотрудники сыграют свою роль в разрешении этого гуманитарного кризиса. Влияние этого конфликта на региональную стабильность и процветание огромно и разрушительно. В США мы внимательно следим за развитием событий. Поскольку все стороны являются членами ОБСЕ и принимают принципы Заключительного акта, мы призываем оба государства-участника использовать ресурсы ОБСЕ для содействия выполнению принципов ОБСЕ и обязательств ОБСЕ. Мы понимаем, что местные сообщества заплатили очень высокую цену за этот затяжной конфликт. Пришло время достичь долгосрочного мира”, - написал посол.

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Джеймс С. Гилмор III выразил уверенность, что сопредседатели Минской группы могут помочь сторонам достичь прочного и долгосрочного мира в нагорно-карабахском регионе.