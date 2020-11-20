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Ара Айвазян представил главе МИД Литвы усилия по нейтрализации гуманитарного кризиса в Арцахе

Ара Айвазян представил главе МИД Литвы усилия по нейтрализации гуманитарного кризиса в Арцахе

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Об этом «Арменпресс» сообщили в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр иностранных дел Литвы поздравил своего коллегу и пожелал успехов в выполнении его ответственной миссии. Обе стороны выразили уверенность в том, что совместными усилиями существующий потенциал армяно-литовских отношений может быть полностью реализован.

Министры иностранных дел обменялись мнениями по вопросам, имеющим взаимное значение.

Министр Айвазян представил своему коллеге усилия, предпринимаемые для нейтрализации гуманитарного кризиса в Арцахе после войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, подчеркнув в этом контексте необходимость надлежащих отзвуков и содействия со стороны международного сообщества.


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