ЗПЧ Армении представил послу США зверства, совершенные Азербайджаном в отношении населения Арцаха

Омбудсмен Армении Арман Татоян провел онлайн встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В течение встречи омбудсмен представил зверства, пытки и бесчеловечность, проявляемые Азербайджаном по отношению к мирному населению Арцаха и к пленным лицам.

Были обсуждены также вопросы, связанные с правами лиц, вынужденно перемещенных из Арцаха в Армению вследствие азербайджанских вооруженных нападений, уделяя особое внимание детям.

Посол высоко оценила роль Защитника прав человека в контексте военных событий, а также событий, происходящих в последние дни в Армении.

Защитник прав человека в свою очередь поблагодарил посла за сотрудничество по важным направлениям.

Стороны выразили готовность углубить сотрудничество.