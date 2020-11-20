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ЗПЧ Армении представил послу США зверства, совершенные Азербайджаном в отношении населения Арцаха

ЗПЧ Армении представил послу США зверства, совершенные Азербайджаном в отношении населения Арцаха

Омбудсмен Армении Арман Татоян провел онлайн встречу с чрезвычайным и полномочным послом США в Армении Линн Трейси. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

В течение встречи омбудсмен представил зверства, пытки и бесчеловечность, проявляемые Азербайджаном по отношению к мирному населению Арцаха и к пленным лицам.

Были обсуждены также вопросы, связанные с правами лиц, вынужденно перемещенных из Арцаха в Армению вследствие азербайджанских вооруженных нападений, уделяя особое внимание детям.

Посол высоко оценила роль Защитника прав человека в контексте военных событий, а также событий, происходящих в последние дни в Армении.

Защитник прав человека в свою очередь поблагодарил посла за сотрудничество по важным направлениям.

Стороны выразили готовность углубить сотрудничество.


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