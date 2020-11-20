Будут предприняты все установленные законом меры по обеспечению правопорядка: Генпрокуратура

Генеральная прокуратура Республики Армения распространила заявление, в котором отметила, что значительно повысились риски незаконной перевозки, незаконного хранения, обращения и использования оружия и боеприпасов в преступных целях. Согласно заявлению, эти риски растут, особенно в условиях внутренней социальной нестабильности. Прокуратура ожидает от граждан Республики Армения разумного, законопослушного поведения, осознания необходимости обеспечения внутренней стабильности и безопасности страны.

«Арменпресс» представляет заявление, распространенное Генпрокуратурой Республики Армения.

“Война, развязанная против Республики Армения и Республики Арцах, значительно увеличила риски незаконной транспортировки, незаконного хранения, обращения и использования оружия и боеприпасов в преступных целях, что естественно для подобных ситуаций. Об этом свидетельствуют уже раскрытые уголовные дела, множество уголовных дел. Эти риски растут, особенно перед лицом внутренней социальной нестабильности.

Беспорядки в условиях военного положения, организация митингов с нарушением закона, часто проводимых одновременно разными кругами, агрессия, проявляющаяся в отдельных заявлениях, сделанных во время них, язык вражды создают серьезные предпосылки для такой дестабилизации.

Вышеперечисленные реалии в своей общности значительно увеличили угрозы криминальных рисков, общественной безопасности, правопорядка в республике, умножив усилия правоохранительных органов, направленные на предупреждение преступлений, выявление криминальных проявлений и применение правовых мер. Правоохранительные органы в эти дни усиленно работают над задачей обеспечения, с одной стороны, защиты прав и свобод граждан, нормального функционирования общественной жизни, с другой стороны, контроля оперативной ситуации в контексте государственной безопасности.

В такой ситуации, поступающие оперативные данные об особо серьезных преступлениях против государственной безопасности, требуют быстрого реагирования, предотвращения в рамках надлежащей правовой процедуры, а затем объективного и эффективного расследования. Правоохранительные органы в этом вопросе решительны, все предусмотренные законом меры будут приняты для обеспечения правопорядка в республике.

Для беспрепятственного и бесперебойного ведения уголовного судопроизводства требуется быстрое и эффективное выполнение функций, вытекающих из их служебных обязанностей, всеми должностными лицами, ответственными за сотрудничество с соответствующими органами уголовного преследования.

Между тем, в ходе рассмотрения ходатайств о задержании и аресте по отдельным делам вышеуказанного характера в рамках судебного контроля над досудебным производством, иногда проявляется необоснованное позиционирование обоснований, аргументов, ненадлежащей оценки доказательств, принуждения их значения, проявления поведения, несоответствующего ситуации, которое выражается и процессуальными решениями. И хотя, в некоторых случаях эти необоснованные незаконные решения обжалуются вышестоящему судье, дисциплинарное производство возбуждается в отношении конкретного судьи, но очевидно, что такое отношение не только затрудняет процесс полного раскрытия преступлений, но и во многих случаях предотвращает новые преступления. Усилия правоохранительных органов, местная ресурсоемкая и добросовестная работа становятся малоэффективными. И хотя эти необоснованные, и в некоторых случаях незаконные действия по правовым процедурам обжалуются в вышестоящем порядке, в отношении конкретного судьи инициируется возбуждение дисциплинарного производства, однако очевидно, что из-за подобного отношения проблематичными становятся не только процессы полноценного раскрытия преступлений, но и во многих случаях усилия правоохранительных органов, направленные на предотвращение новых преступлений. Продолжительная и добросовестная работа становится неэффективной.

Будучи уверенными, что высокая миссия по сохранению верховенства права, осуществлению правосудия осуществляется посредством Конституции Республики Армения и безоговорочного исполнения ее Законов, а не ведомственных публичных заявлений, направленных на его осознание (причем с известными упоминаниями), которые так или иначе получают подтекст в конкретной ситуации и в свете конкретных обстоятельств призываем всех субъектов, имеющих должностные обязанности в уголовном производстве, руководствоваться исключительно Законами, установленными Конституцией Республики Армения, с высоким осознанием ответственности за обеспечение государственной безопасности, высокого служебного долга в интересах Республики Армения.

В то же время, мы ожидаем от граждан Республики Армения здравомыслия и законопослушного поведения с гражданским осознанием обеспечения внутренней стабильности и безопасности нашей страны, исключения возможности общественной уязвимости перед имеющими решающее значение внешними опасностями, вызовами в ситуации военного положения, эффективного содействия осуществляемым в этом направлении сложным и трудным государственным работам”.