Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям

Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям.

Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона Республики Армения “О дипломатической службе”, Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям”, - говорится в решении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации