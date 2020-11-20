Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям.

Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона Республики Армения “О дипломатической службе”, Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям”, - говорится в решении.