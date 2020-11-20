Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям
12:25, 20 Ноябрь, 2020
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям.
Как передает «Арменпресс», решение об этом опубликовано на официальном сайте правительства.
“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона Республики Армения “О дипломатической службе”, Карен Мирзоян освобожден от должности посла по особым поручениям”, - говорится в решении.
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