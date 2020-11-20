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Ирина Капланян освобождена от должности заместителя министра окружающей среды

Ирина Капланян освобождена от должности заместителя министра окружающей среды

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ирина Капланян освобождена от должности заместителя министра окружающей среды. Как сообщает «Арменпресс», решение премьер-министра опубликовано на официальном сайте правительства.

“В соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Армения “О государственной службе” освободить Ирину Капланян от должности заместителя министра окружающей среды”, - говорится в решении.

Днями раньше Ирина Капланян на своей странице в Facebook сообщила о подаче заявления об отставке.


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