Давид Тоноян подал в отставку: СМИ сообщают о его преемнике
12:18, 20 Ноябрь, 2020
Сведения «Арменпресс» подтверждают информацию, распространенную ранее другими СМИ, что министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.
Как передает Арменпресс, СМИ также отмечают, что Давида Тонояна на посту министра обороны сменит главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.
Давид Тоноян был назначен министром обороны 11 мая 2018 года. До этого он занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям.
Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны в 1999 - 2000 годах.
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