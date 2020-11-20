Давид Тоноян подал в отставку: СМИ сообщают о его преемнике

Сведения «Арменпресс» подтверждают информацию, распространенную ранее другими СМИ, что министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Как передает Арменпресс, СМИ также отмечают, что Давида Тонояна на посту министра обороны сменит главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

Давид Тоноян был назначен министром обороны 11 мая 2018 года. До этого он занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям.

Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны в 1999 - 2000 годах.