Время в Ереване: 11:07:36,   20 Ноябрь

Давид Тоноян подал в отставку: СМИ сообщают о его преемнике

Давид Тоноян подал в отставку: СМИ сообщают о его преемнике

Сведения «Арменпресс» подтверждают информацию, распространенную ранее другими СМИ, что министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку.

Как передает Арменпресс, СМИ также отмечают, что Давида Тонояна на посту министра обороны сменит главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян.

Давид Тоноян был назначен министром обороны 11 мая 2018 года. До этого он занимал пост министра по чрезвычайным ситуациям.

Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны в 1999 - 2000 годах.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации