Фонд “Мой шаг” перечислит в Фонд страхования военнослужащих 1 млн долларов

Фонд “Мой шаг” в Фонд страхования военнослужащих перечислит $1 млн. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала председатель Попечительского совета Фонда “Мой шаг”, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

“Сегодня состоялось заседание Попечительского совета Фонда “Мой шаг”, на котором были приняты следующие решения: