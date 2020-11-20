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Фонд “Мой шаг” перечислит в Фонд страхования военнослужащих 1 млн долларов

Фонд “Мой шаг” перечислит в Фонд страхования военнослужащих 1 млн долларов

Фонд “Мой шаг” в Фонд страхования военнослужащих перечислит $1 млн. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала председатель Попечительского совета Фонда “Мой шаг”, супруга премьер-министра Армении Анна Акопян.

“Сегодня состоялось заседание Попечительского совета Фонда “Мой шаг”, на котором были приняты следующие решения:

  1. Из средств Фонда, имеющихся на данный момент, пожертвовать 1.000.000 миллионов долларов в Фонд страхования военнослужащих.
  2. Изменить направление деятельности Фонда в связи с гуманитарной ситуацией, возникшей в результате условной войны.  Фонд, который раньше реализовывал программы развития, теперь будет реализовывать исключительно гуманитарные программы до тех пор, пока это будет необходимо”, - написала Акопян.

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