В Германии неизвестный ранил несколько человек холодным оружием

Неизвестный напал с холодным оружием на жителей немецкого города Оберхаузен в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета WAZ.

Подозреваемый задержан. Точное число пострадавших полиция не называет, ссылаясь на то, что расследование инцидента продолжается.

Кроме того, пока не известно, о каком конкретно "колющем" оружии идет речь. Полиция Оберхаузена запросила подкрепление у коллег из Эссена.

В последние месяцы в Европе прокатилась целая волна нападений. Так вечером 2 ноября, в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником "Исламского государства"* .

С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. Двадцать девятого октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех человек. Подозреваемого задержали.

Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.