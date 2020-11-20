Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения

Национальное собрание Армении проведет внеочередное заседание, на котором будет обсужден вопрос отмены военного положения, объявленного в Армении с 27 сентября.

Как передает «Арменпресс», это опубликовано на официальном сайте Национального собрания.

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” представила проект отмены военного положения.

Внеочередное заседание Национального собрания состоится 26 ноября в 11:00 часов.