Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения
11:15, 20 Ноябрь, 2020
Национальное собрание Армении проведет внеочередное заседание, на котором будет обсужден вопрос отмены военного положения, объявленного в Армении с 27 сентября.
Как передает «Арменпресс», это опубликовано на официальном сайте Национального собрания.
Парламентская фракция “Просвещенная Армения” представила проект отмены военного положения.
Внеочередное заседание Национального собрания состоится 26 ноября в 11:00 часов.
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