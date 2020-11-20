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Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения

Парламент Армении проведет внеочередное заседание по вопросу отмены военного положения

Национальное собрание Армении проведет внеочередное заседание, на котором будет обсужден вопрос отмены военного положения, объявленного в Армении с 27 сентября.

Как передает «Арменпресс», это опубликовано на официальном сайте Национального собрания.

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” представила проект отмены военного положения.

Внеочередное заседание Национального собрания состоится 26 ноября в 11:00 часов.


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