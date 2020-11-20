По состоянию на 20 ноября в Армении всего подтверждено 123 646 случаев COVID-19, 90 754 заболевших вылечились.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 30 504 пациента. Всего проведено 480 445 тестов.

Таким образом, за последние сутки проведено 4 459 тестов, подтверждено 1 667 новых случаев COVID-19, вылечились 2 366 заболевших, есть 30 летальных исходов.

Зафиксировано 10 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 488.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.