22 ноября - День памяти: в Первопрестоле служение будет проведено у открытого алтаря Святого Трдата

22 ноября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине пройдет поминальная служба в память о героях, погибших, защищая Родину во время Арцахской войны. Как передает «Арменпресс», информационная система Первопрестола сообщает, что поминальную службу отслужит Католикос всех армян.

“Днями раньше Его Святейшество Гарегин II, Верховный Патриарх, Католикос Всех Армян и президент Республики Армения Армен Саркисян призвали объявить 22 ноября Днем памяти героев, погибших в Арцахской войне. В этот день решено отслужить поминальные службы во всех армянских церквях. Церемония поминовения в Первопрестольном Святом Эчмиадзине под председательством Католикоса Всех Армян состоится после Святой Литургии в 13:30 у открытого алтаря Святого Трдата”, - говорится в сообщении Первопрестола.