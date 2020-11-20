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На автодорогах Туманяна, Арагаца и Апарана идет снег

На автодорогах Туманяна, Арагаца и Апарана идет снег

Государственная некоммерческая организация “Дорожный департамент” Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения сообщает, что по положению на 9:00 20 ноября на автодорогах Туманяна, Арагаца и Апарана идет снег.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур, на дорогах Гориса и на поворотах Дилижана туман, видимость - 40 - 60 метров. На автодорогах Лорийской области  местами гололед.

Все автодороги межгосударственного и республиканского значения открыты.

Дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком.

Во избежание аварий, пробок водителям рекомендуется использовать исключительно зимние шины.


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