Пашинян и Макрон обсудили сложившуюся в Арцахе ситуацию

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили сложившуюся в Арцахе ситуацию.

Двусторонне была подчеркнута важность полного возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Был обсужден вопрос обеспечения безопасного возвращения десятков тысяч людей, покинувших свои дома за последние недели, также отмечена важность сохранения религиозного и культурно-исторического наследия Арцаха.

Была подчеркнута важность сохранения мира в регионе и дальнейшей разрядки атмосферы.

В этой связи премьер-министр Армении отметил принципиальную важность международного признания Республики Арцах.