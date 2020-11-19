Маилян направил письмо гендиректору ЮНЕСКО с призывом сохранения культурного наследия Арцаха

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян 19 ноября направил письмо Генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азулай в связи с фактами осквернения и актами вандализма, совершенными азербайджанской стороной в отношении армянских исторических, религиозных и культурных памятников.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в письме отмечается, что в результате вооруженной агрессии против Республики Арцах, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции 27 сентября, значительная часть территории Арцаха, на которой находятся многочисленные культурные памятники армянского наследия, оказалась под военной оккупацией Азербайджана.

Министр привлек внимание к тому факту, что «в Интернете распространяются видео и фотоматериалы, на которых видны надписи на азербайджанском языке на стенах церкви Святого Всеспасителя в городе Шуши, отдельные скульптуры, составляющие композиционную часть церкви, разрушены, а артефакты, находящиеся непосредственно в церкви – повреждены. В период активных боевых действий азербайджанские вооруженные силы дважды нанесли преднамеренный удар по церкви из беспилотного летательного аппарата. В результате нападения церкви были нанесены серьезные повреждения. Во время второго удара были ранены журналисты, находившиеся в церкви для документирования последствий первого удара».

В письме также подчеркивается, что систематическое отрицание существования армянского исторического и культурного наследия и его уничтожение давно стали нормой в Азербайджане и являются частью государственной политики по насаждению ненависти и ксенофобии по отношению к армянам. В связи с угрозой уничтожения культурных памятников армянского наследия, расположенных на перешедших под военный контроль Азербайджана территориях Республики Арцах, министром Маиляном была подчеркнута необходимость принятия действенных мер со стороны ЮНЕСКО с тем, чтобы обеспечить защиту армянских исторических, культурных и духовных памятников и гарантировать выполнение Азербайджаном своих обязательств по сохранению культурного наследия других народов.