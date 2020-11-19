Гарегин II поблагодарил Путина за усилия по сохранению армянского наследия в Карабахе

Католикос Всех Армян Гарегин Второй направил послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил признательность за усилия по сохранению армянского наследия в Карабахе. Новость об этом в беседе с Арменпресс подтвердили в пресс-канцелярии Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

Как ранее сообщало агентство РИА новости, Гарегин Второй высоко оценил усилия властей РФ и лично президента России по прекращению боевых действий, восстановлению режима прекращения огня и утверждения мира и стабильности в регионе.

«Желаем выразить глубокую признательность лично Вам за предпринятые меры в деле сохранения на передаваемых Азербайджану территориях исторического наследия армянского народа – древних монастырей, церквей и памятников культуры», - говорится в послании.

В частности, Католикос отметил, что благодаря размещению российских миротворцев удалось обезопасить служение известного армянского монастыря Дадиванк.

«Наш народ всегда будет помнить о важной роли России в прекращении кровопролития на арцахской земле и возносить молитвы о непоколебимости армяно-российской многовековой дружбы», - подчеркнул Гарегин Второй.