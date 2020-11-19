Вице-премьер Тигран Авинян и министр здравоохранения Арсен Торосян посетили раненых военнослужащих

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян и министр здравоохранения Арсен Торосян 19 ноября посетили медицинские центры “Измирлян” и “Канакер-Зейтун”, ознакомились с процессом лечения и выздоровления раненых при обороне Арцаха военнослужащих.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера Авиняна, руководители медицинских учреждений представили проделанную до сих пор работу и дальнейшие действия. В их сопровождении Тигран Авинян и Арсен Торосян ознакомились с процессом лечения, больничными условиями, а также прошлись по отделениям, пообщались с ранеными военнослужащими и поинтересовались состоянием их здоровья. Вице-премьер также посетил ответственного за его протокол, который был ранен в Шуши.

Вице-премьер поблагодарил раненых военнослужащих за подвиги и самоотверженную службу и пожелал им скорейшего выздоровления. Он подчеркнул необходимость оказания более качественных медицинских услуг военнослужащим, получившим ранения во время обороны Родины.

Тигран Авинян также поблагодарил медперсонал и министерство здравоохранения за работу с исключительной самоотдачей и высоким профессионализмом.