Лавров прокомментировал реакцию Госдепа США на участие России в урегулировании конфликта в НК

Глава МИД РФ Сергей Лавров не считает, что нагорно-карабахский конфликт был решен без участия США и Франции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, Лавров сказал об этом в интервью RT, комментируя заявление Госдепа о необходимости информировать США о деталях соглашения по Нагорному Карабаху.

«Во-первых, я не считаю, что он был решен без участия США. Позиция трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции – за последний месяц перед заключением соглашения от 9 ноября неоднократно излагалась на уровне президентов, министров, специальных представителей стран-сопредседателей. Это позиция в пользу незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня. Она всё-таки политически и психологически воздействовала на ситуацию.

Как бы кто ни относился к нашим западным партнерам, у них есть влияние на страны региона. Эти призывы, хотя и не имели материального оформления в тот период, сыграли важную политическую роль по созданию условий для того, чтобы в конечном итоге заработала договоренность, согласованная благодаря титаническим усилиям президента России В.В.Путина. Она работает», - сказал Лавров.

По его словам, в своих контактах за последние дни с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента Франции Э.Макрона с президентом РФ В.В.Путиным по теме Нагорного Карабаха явно проскальзывает уязвленное самолюбие.

«Это печально. Я уже дважды за последние дни говорил с Министром иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дрианом. Пытался ему объяснить, что мы печемся и беспокоимся о том, чтобы людей не убивали, чтобы люди не срывались с насиженных мест, чтобы не пополнялось огромными цифрами – десятками тысяч – число беженцев и перемещенных лиц. В ситуации, когда речь шла буквально о минутах (каждая из этих минут имела цену в виде человеческих жизней), звонить в Вашингтон, в Париж, договариваться о том, поддержат ли они те или иные формулировки… Выдвигать такие претензии некорректно и неэтично с точки зрения простой человеческой морали. К сожалению, в политике часто преобладает стремление «сверкнуть», проявить какую-то быструю инициативу, «сорвать внутриполитический куш», укрепить свои позиции в каких-то многосторонних структурах типа Евросоюза, подтвердить свое лидерство и т.д. Это прискорбно. Конечно, нам тоже приятно, когда Россия делает вещи, вызывающие поддержку в мировом сообществе. Но это не главная цель, которой мы руководствуемся. Ни в Сирии, ни в Нагорном Карабахе, ни где бы то ни было еще. У нас устремления по укреплению, демонстрированию нашего престижа не играют мало-мальски значимой роли. Наверное, всегда приятно, когда что-то получается, и люди признают твой успех. Но для нас главное, чтобы не было конфликтов и кризисов, чтобы никто не умирал, чтобы была стабильность вокруг наших границ, но не только», - отметил Лавров.

Ранее представитель Госдепартамента заявил, что у США и Франции остается много вопросов к России по урегулированию конфликта, в том числе о роли Турции. Лавров сказал, что странно слышать такое, поскольку его американские коллеги были информированы на уровне заместителя госсекретаря.