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ЕС считает необходимым возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха

ЕС считает необходимым возобновить переговоры о статусе Нагорного Карабаха

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Евросоюз считает необходимым возобновить политические переговоры о статусе Нагорного Карабаха в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл.

«ЕС считает необходимым возобновить усилия по урегулированию конфликта, включая статус Нагорного Карабаха», - говорится в заявлении Бореля.

Евросоюз намерен следить за выполнением соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Боррелл сказал, что ЕС призывает к немедленному выводу иностранных боевиков из зоны нагорно-карабахского конфликта.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Али подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября, в 01:00 российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.


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