24 участника акции, перекрывшие улицы Еревана, подвергнуты приводу в полицию

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 участника акции, перекрывшие улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна подвергнуты приводу в полицию.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.

Группа граждан, требующих отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, перекрыла улицы Еревана. 16 парламентско-внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.