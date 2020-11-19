Время в Ереване: 11:07:36,   19 Ноябрь

24 участника акции, перекрывшие улицы Еревана, подвергнуты приводу в полицию

24 участника акции, перекрывшие улицы Еревана, подвергнуты приводу в полицию

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 24 участника акции, перекрывшие улицы Еревана с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна подвергнуты приводу в полицию.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Полиции РА.

Группа граждан, требующих отставки премьер-министра РА Никола Пашиняна, перекрыла улицы Еревана. 16 парламентско-внепарламентских оппозиционных партий проводят митинги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации