Заместитель министра иностранных дел России обсудил с послом Франции ситуацию в Нагорном Карабахе
14:10, 19 Ноябрь, 2020
ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.
Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе и другие вопросы региональной повестки дня.
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