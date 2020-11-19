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Заместитель министра иностранных дел России обсудил с послом Франции ситуацию в Нагорном Карабахе

Заместитель министра иностранных дел России обсудил с послом Франции ситуацию в Нагорном Карабахе

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 ноября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял посла Французской Республики в Российской Федерации Пьера Леви.

Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на пресс-службу Кремля, в ходе беседы обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе и другие вопросы региональной повестки дня.


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