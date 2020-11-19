Президент Арцаха принял военного прокурора Армении Ваге Арутюняна

СТЕПАНАКЕРТ, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 ноября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию во главе с военным прокурором Республики Армения Ваге Арутюняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Обсужден широкий круг вопросов, связанных с организацией согласованной работы в нынешней ситуации с Генеральной прокуратурой Республики Арцах.