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Президент Арцаха принял военного прокурора Армении Ваге Арутюняна

Президент Арцаха принял военного прокурора Армении Ваге Арутюняна

СТЕПАНАКЕРТ, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 19 ноября Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял делегацию во главе с военным прокурором Республики Армения Ваге Арутюняном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Обсужден широкий круг вопросов, связанных с организацией согласованной работы в нынешней ситуации с Генеральной прокуратурой Республики Арцах.


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