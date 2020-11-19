Округ Кларк американского штата Невада признал независимость Арцаха

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Совет уполномоченных округа Кларк американского штата Невада принял декларацию о признании независимости Республики Арцах, права на национальное самоопределение и свободу.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Генеральное консульство Армении в Лос-Анджелесе.

На заседании в здании регионального правительства Кларка присутствовали генеральный консул Армении в Лос-Анджелесе, посол Армен Байбурдян и постоянный представитель Республики Арцах в США Роберт Аветисян.

Автором документа выступили комиссары округа Кларк Майкл Нафт и Джастин Джонс. Они сделали заявление, в котором представили гуманитарный кризис, обусловленный агрессией, развязанной Азербайджаном при поддержке Турции, в котором оказались армяне Арцаха.

«Декларацию передали почетному консулу РА в Лас-Вегасе Адрушану Арменяну и сопредседателю офиса Армянского национального комитета Невада Лене Оганесян. В мероприятии также приняли участие духовные отцы армянских церквей Лас-Вегаса, представители общественных организаций. Число присутствующих в зале было ограничено из-за эпидемии, поэтому многие американские армяне собрались снаружи, чтобы приветствовать признание независимости Республики Арцах комитетами округа Кларк. Посол Байбурдян выразил признательность Почетному консулу Республики Армения в Лас-Вегасе Адрушану Арменяну и сопредседателю Армянского национального комитета Невады Лене Оганесян за эффективную работу. Напомним, что генеральный консул Байбурдян несколько недель назад написал письмо избранным должностным лицам штата Невада, в котором содержится призыв к признанию Республики Арцах с соответствующими обоснованиями», - говорится в заявлении.

Округ Кларк - самый большой округ в Неваде, где проживает большая часть из 3,8 миллиона жителей штата - 2,3 миллиона. Регион особенно известен всемирным туристическим центром Лас-Вегас, который ежегодно посещают более 45 миллионов туристов. Округ Кларк также является одним из основных центров армяно-американской общины, где проживает около 20 000 армян.