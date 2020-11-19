Телемарафон в США, фонетон в Европе: Айкак Аршамян рассказал о предстоящем сборе средств

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. 26 ноября в Лос-Анджелесе состоится очередной телемарафон Всеармянского фонда «Айастан». В центре - Арцах и народ Арцаха. Как сообщает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал исполнительный директор Всеармянского фонда "Айастан" Айкак Аршамян. Он сообщил, что местные органы фонда работают в этом направлении.

«Телемарафон в США в этом году будет коротким, традиционных 10-12 часов не планируется. Цели и направления очень ясны, на что будут собираться деньги. Уверен, что эти потребности будут представлены, и люди будут делать пожертвования на их основе», - сказал Айкак Аршамян.

Он также сообщил, что в Европе будет сбор средств. Фонетон запланирован на 19-22 ноября. В Европе большинство предпринимателей требует пожертвований. Фонетон предусмотрен для Франции, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Греции и других стран.