Партия “Просвещенная Армения” предлагает создать комиссию по изучению фактов о войне

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Фракция «Просвещенная Армения» НС РА предлагает создать паритетную комиссию по установлению фактов для изучения обстоятельств войны.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на брифинге парламента заявил руководитель фракции Эдмон Марукян.

«Мы предложили создать паритетную комиссию по установлению фактов, а не следственную комиссию, глава которой снова будет от власти. Паритетная комиссия по установлению фактов изучит довоенные события, как мы дошли до войны, ход войны и, в конце концов, что произошло с подписанным документом и что происходит», - сказал Марукян.

По его словам, в рамках расследования будут инциденты, которые произошли с каждым убитым солдатом, с каждым пропавшим без вести солдатом, с каждым полком, частью, вопросы, связанные с вооружением, все должно быть подготовлено, чтобы мы могли знать, что произошло.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Али подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября в 01:00, российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1960 российских военнослужащих, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.