Подтверждено 1520 новых случаев коронавируса, 8319 граждан выздоровели

ЕРЕВАН, 19 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 19 ноября в Армении подтверждено 121 979 случаев заболевания коронавирусом, из которых 88 388 вылечили и 1870 закончились смертельным исходом.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

31 243 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. Всего было проведено 475 986 тестов.

Таким образом, вчера было проведено 3796 тестов, из которых подтверждено 1520 новых случаев заболевания коронавирусом. Имеется 8319 выздоровевших и 31 смертельных исходов.

Накануне было зарегистрировано 9 случаев смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев 478.

11 сентября правительство приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября, с 17:00 11 сентября продлить карантин до 11 января 2021 года включительно.