Члены фракции “Мой шаг” не примут участия в заседании совета НС по вопросу отмены военного положения

Члены фракции “Мой шаг” Национального собрания Республики Армения не собираются участвовать в созванном оппозиционными фракциями заседании Совета НС по вопросу отмены военного положения. Как сообщает «Арменпресс», об этом 19 ноября в ходе брифингов в Парламенте заявила вице-спикер НС Лена Назарян.

“Военное положение внесено правительством. Мы приняли такое решение по запросу и оценке ситуации правительства. Сейчас от правительства нет заявления о том, что военное положение должно быть отменено. Поэтому мы на этом заседании вновь не примем участия. Мы - против”, - сказала Назарян.

Заседание совета Национального собрания также по этому вопросу 17 ноября не состоялось из-за отсутствия кворума.

Парламентские фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” предлагают отменить военное положение, объявленное в Армении 27 сентября.

Норайр Шогикян