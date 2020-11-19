Очередная группа беженцев вернулась в Степанакерт

18 ноября 936 человек вернулись в Арцах из Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.

В сообщении говорится, что 23 автобуса из Еревана в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента, а также военной полиции прибыли на главную площадь Степанакерта.

Отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись 2 600 беженцев, ранее покинувших свои дома.