Очередная группа беженцев вернулась в Степанакерт
10:56, 19 Ноябрь, 2020
18 ноября 936 человек вернулись в Арцах из Республики Армения. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны России.
В сообщении говорится, что 23 автобуса из Еревана в сопровождении патрульных групп российского миротворческого контингента, а также военной полиции прибыли на главную площадь Степанакерта.
Отмечается, что с 14 ноября в Степанакерт вернулись 2 600 беженцев, ранее покинувших свои дома.
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