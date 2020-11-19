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Инициатива “Аврора” объявила первые проекты оказания гуманитарной помощи населению Арцаха

Инициатива “Аврора” объявила первые проекты оказания гуманитарной помощи населению Арцаха

18 ноября 2020 года стартовала программа гуманитарной инициативы “Аврора”, которая предусматривает оказание непосредственной помощи населению Арцаха. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью “IDeA Foundation”, первыми проектами являются:

  1. Выделение 10 000 долларов США для оказания помощи в эвакуации жителям семи населенных пунктов Мартакертского района (Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсула, Нор Кармираван, Нор Хайкаджур, Ховташен и Нор Джраберд)
  2. Выделение 10 000 долларов США для организации питания в течение 15 дней для 166 человек, находящихся в пансинатах в Севане, Дилижане, Ереване (в сотрудничестве с Фондом Победа-2020)
  3. Выделение 10 000 долларов США для оказания помощи мэрии Степанакерта в восстановлении центрального рынка
  4. Выделение 2 050 долларов США на приобретение 50 комплектов предметов первой необходимости детям, перемещенным из Арцаха в Армению (Араратская область, в сотрудничестве с Global Shapers)
  5. Выделение 2 000 долларов США на приобретение жизненно важных лекарств для пожилых людей, проживающих в Арцахе (совместно с Фондом “Миасин”)

Кроме этого, инициатива “Аврора” начала прием заявок на проекты по оказанию помощи пострадавшим детям, перемещенным семьям и раненым из Арцахе и из Армении. Заявки можно отправлять на [email protected]

Фото Арега Балаяна / Правительство РА.


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