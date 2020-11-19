Инициатива “Аврора” объявила первые проекты оказания гуманитарной помощи населению Арцаха

18 ноября 2020 года стартовала программа гуманитарной инициативы “Аврора”, которая предусматривает оказание непосредственной помощи населению Арцаха. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью “IDeA Foundation”, первыми проектами являются:

Выделение 10 000 долларов США для оказания помощи в эвакуации жителям семи населенных пунктов Мартакертского района (Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсула, Нор Кармираван, Нор Хайкаджур, Ховташен и Нор Джраберд) Выделение 10 000 долларов США для организации питания в течение 15 дней для 166 человек, находящихся в пансинатах в Севане, Дилижане, Ереване (в сотрудничестве с Фондом Победа-2020) Выделение 10 000 долларов США для оказания помощи мэрии Степанакерта в восстановлении центрального рынка Выделение 2 050 долларов США на приобретение 50 комплектов предметов первой необходимости детям, перемещенным из Арцаха в Армению (Араратская область, в сотрудничестве с Global Shapers) Выделение 2 000 долларов США на приобретение жизненно важных лекарств для пожилых людей, проживающих в Арцахе (совместно с Фондом “Миасин”)

Кроме этого, инициатива “Аврора” начала прием заявок на проекты по оказанию помощи пострадавшим детям, перемещенным семьям и раненым из Арцахе и из Армении. Заявки можно отправлять на [email protected]

Фото Арега Балаяна / Правительство РА.