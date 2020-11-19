Давид Тоноян встретился с членами семей военнослужащих, местонахождение которых неизвестно

18 ноября министр обороны Республики Армения Давид Тоноян встретился с членами семей военнослужащих, принимавших участие в Арцахской войне, местонахождение которых до сих пор неизвестно. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении информации и общественных связей Министерства обороны.

Министр обороны проинформировал родственников военнослужащих, что поисковые работы на местах боевых действий продолжаются соответствующими структурами, представители Вооруженных сил проводят работы по сбору данных.

Давид Тоноян проинформировал родственников военнослужащих, что в поисках, при поддержке Арцахской службы по чрезвычайным ситуациям, активно участвуют и представители российского миротворческого корпуса, дислоцированного в Арцахе. Давид Тоноян отметил, что на некоторых участках работы уже завершены, поисковые группы продолжают выполнять свою миссию на новых территориях.

Касаясь вопроса об отпусках военнослужащих, продолжающих службу в Арцахе, министр обороны подчеркнул, что процесс предоставления отпусков начнется в декабре, когда будут окончательно прояснены вопросы, касающиеся защиты и охраны границ Арцаха.