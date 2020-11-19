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Клуб “Севилья” поздравил Капарроса

Клуб “Севилья” поздравил Капарроса

Испанский футбольный клуб “Севилья” поздравил Хоакина Капарроса.

“Сэр, Ваши достижения всегда будут нашими.  Поздравляем с переходом в дивизион “В” Лиги Наций”, - передает «Арменпресс» поздравление клуб “Севилья”, опубликованное им на своей странице в Twitter.

Сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “C” Лиги Наций обыграла Северную Македонию. Впервые в истории команда стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капарроса получила право выступать  в дивизионе “B” Лиги Наций.


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