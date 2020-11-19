Клуб “Севилья” поздравил Капарроса

Испанский футбольный клуб “Севилья” поздравил Хоакина Капарроса.

“Сэр, Ваши достижения всегда будут нашими. Поздравляем с переходом в дивизион “В” Лиги Наций”, - передает «Арменпресс» поздравление клуб “Севилья”, опубликованное им на своей странице в Twitter.

Сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “C” Лиги Наций обыграла Северную Македонию. Впервые в истории команда стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капарроса получила право выступать в дивизионе “B” Лиги Наций.