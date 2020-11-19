Горжусь своей сборной: Генрих Мхитарян

Полузащитник сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян поздравил всех членов команды с победой во второй подгруппе дивизиона “C” Лиги Наций.

“Я очень горжусь своей командой. Ребята, поздравляем с выигрышем путевки в дивизион “В” Лиги Наций”, - как сообщает «Арменпресс», написал Мхитарян на своих страницах в социальных сетях.

Сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “C” Лиги Наций обыграла Северную Македонию. Впервые в истории команда стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капарроса получила право выступать в дивизионе “B” Лиги Наций.