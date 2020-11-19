Я горжусь вами, ребята: Юра Мовсисян
00:01, 19 Ноябрь, 2020
Бывший нападающий национальной сборной Армении по футболу Юра Мовсисян прокомментировал победу сборной в подгруппе Лиги Наций.
“Я горжусь вами, ребята”, - как передает «Арменпресс», Мовсисян написал это на своих страницах в соцсетях.
Национальная сборная Армении по футболу в последнем туре второй подгруппы дивизиона “С” Лиги Наций одержала победу над Северной Македонией и впервые в истории стала победительницей подгруппы. Единственный гол в исторической игре забил Ованес Амбарцумян. Команда под руководством Хоакина Капароса получила право выступать в дивизионе “B” Лиги Наций.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен