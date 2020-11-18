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Служба судебно-медицинской экспертизы обследовала тела 2425 военнослужащих: министр

Служба судебно-медицинской экспертизы обследовала тела 2425 военнослужащих: министр

Служба судебно-медицинской экспертизы министерства здравоохранения Армении обследовала тела 2425 военнослужащих, погибших в развязанной Азербайджаном против Арцаха войне. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал министр здравоохранения Арсен Торосян в беседе с журналистами в Национальном Собрании.

«По данным по состоянию на вчерашнюю ночь, наша Служба судебно-медицинской экспертизы обследовала тела 2425 погибших военнослужащих», - сказал Торосян.

Министр отметил, что около 250 из этих тел не опознаны.

Армия обороны Республики Арцах опубликовала имена 1586 военнослужащих, погибших в боях за защиту Родины.


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