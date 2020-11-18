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Городской совет Парижа принял резолюцию по вопросу Армении и Нагорного Карабаха

Городской совет Парижа принял резолюцию по вопросу Армении и Нагорного Карабаха

Городской совет Парижа принял резолюцию, призывающую мэра Парижа написать письмо министру иностранных дел Франции, в котором содержится призыв к Франции признать Республику Арцах. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на страницу министерства иностранных дел Армении в Facebook.

Городской совет Парижа призывает установить запрет на установление отношений между регионами Франции и Арцаха, чтобы возможно было сотрудничать в Арцахом в гуманитарных целях.

Также Городской совет призывает мэра оказать помощь населению Арцаха и передать 50 тыс евро Еревану, чтобы помочь жителям, перемещенным из Арцаха в Ереван.


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