Глава МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 ноября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию И.В.Попова (Россия), С.Висконти (Франция), Э.Шефера (США), а также Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ А.Каспржика.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после Заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджана и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября с.г.

Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран.