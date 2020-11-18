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Глава МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава МИД РФ обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 ноября принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию И.В.Попова (Россия), С.Висконти (Франция), Э.Шефера (США), а также Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ А.Каспржика.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД РФ, в ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после Заявления премьер-министра Республики Армения, президента Азербайджана и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября с.г.

Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран.


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