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МИД Арцаха приветствует резолюции парламента Нидерландов относительно лидеров Азербайджана и Турции

МИД Арцаха приветствует резолюции парламента Нидерландов относительно лидеров Азербайджана и Турции

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян выступил с комментарием относительно резолюций, принятых парламентом Нидерландов. Как сообщает Арменпресс, в комментарии главы МИД Республики Арцах говорится:

“Приветствуем  принятие 17 ноября с.г. парламентом Нидерландов резолюций,  в которых законодательный орган обращается к правительству страны с призывом быть последовательным на уровне Европейского Союза в введении индивидуальных санкций в отношении президента, вице-президента Азербайджана,  президента Турции и других лиц, ответственных за военные преступления и насилие, совершенные в Арцахе.  Парламент также призывает страны-члены ЕС прекратить поставки оружия Турции из-за ее соучастия в агрессии против Арцаха.

Мы высоко оцениваем этот смелый шаг законодательного органа Нидерландов, который свидетельствует о приверженности фундаментальным правам и свободам человека, идеям справедливости, а также указывает на решительную позицию относительно недопустимости преступлений против человечности, их предотвращения и осуждения. Надеемся, что данный шаг парламента Нидерландов станет прецедентом для принятия аналогичных решений в других странах.

Следует отметить, что внешнеполитическое ведомство Республики Арцах в ходе развязанной против  Арцаха агрессии  неоднократно выступало с заявлениями, в которых призывало международное сообщество незамедлительно ввести индивидуальные санкции в отношении высшего руководства Азербайджана  в качестве средства сдерживания и привлечения Баку к ответственности”.


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