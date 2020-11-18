Премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил своих сторонников остановить митинг у здания правительства. Как сообщает Арменпресс, Пашинян во время встречи с участниками митинга пообещал, что не предаст народ и в случае необходимости пригласит своих сторонников на площадь Республики.

«Я знаю, что в Армении есть десятки тысяч людей, которые при необходимости выйдут на площадь. Я хочу поблагодарить вас. Я преклоняюсь перед парнями, которые вернулись с фронта, я преклоняюсь перед всеми нашими жертвами, родителями. Пожалуйста, можете немного постоять и поговорить, но, пожалуйста, прекратите митинг. Обещаю, я не предам народ, обещаю, что когда будет необходимость, я всех вас приглашу на площадь», - сказал Пашинян.

Напомним, что у здания правительства собрались сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна и действующих властей.

В настоящее время на площади Свободы проходит также митинг 16 оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.