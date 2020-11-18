7 сел Мартакертского района также переходят под контроль Азербайджана

Села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсула, Нор Кармираван, Нор Хайкаджур, Овташен и Нор Джраберд Мартакертского района согласно совместному заявлению руководителей России, Армении и Азербайджана также переходят под контроль Азербайджана. Как передает Арменпресс, об этом сообщил Информационный штаб Арцаха.

“Села Нор Марага, Нор Айгестан, Нор Сейсула, Нор Кармираван, Нор Хайкаджур, Овташен и Нор Джраберд Мартакертского района согласно трехстороннему заявлению по соглашению о прекращении войны в Карабахе, достигнутому премьер-министром Армении и президентами Азербайджана также переходят под контроль Азербайджана. В заявлении говорится, что Агдамский район также будет возвращен Азербайджану до 20 ноября 2020 года. Указанные населенные пункты, а также поселок Акна (Агдам), по данным азербайджанской стороны, расположены в Агдамском районе”, - говорится в сообщении.

При содействии государства принимаются меры по перевозке имущества более 2 000 жителей указанных сел, обеспечению их временными местами проживания.

9 ноября президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Война была остановлена 10 ноября в 01:00. Российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах. Всего планируется задействовать 1 960 российских миротворцев, 90 единиц бронетехники, 380 единиц техники и спецтехники.