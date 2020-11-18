«АВРОРА» приступает к реализации гуманитарных программ для жителей Арцаха

Гуманитарная инициатива «Аврора» в срочном порядке приступает к содействую и реализации гуманитарных программ, призванных помочь детям и взрослым, пострадавшим от войны в Арцахе.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе общественных связей фонда IDeA, первые программы содействия будут объявлены сегодня, 18 ноября 2020 года.

"Кроме того, «Аврора» готова принимать на рассмотрение заявки, направленные на помощь пострадавшим детям, перемещенным семьям и раненым – как на территории Арцаха, так и на территории Армении.

На начальном этапе заявки можно отправлять на адрес [email protected]

Критерии и детали проектов будут уточняться, о чем будет сообщено в дополнительной коммуникации", - говорится в сообщении.