«АВРОРА» приступает к реализации гуманитарных программ для жителей Арцаха
Гуманитарная инициатива «Аврора» в срочном порядке приступает к содействую и реализации гуманитарных программ, призванных помочь детям и взрослым, пострадавшим от войны в Арцахе.
Как сообщили «Арменпресс» в отделе общественных связей фонда IDeA, первые программы содействия будут объявлены сегодня, 18 ноября 2020 года.
"Кроме того, «Аврора» готова принимать на рассмотрение заявки, направленные на помощь пострадавшим детям, перемещенным семьям и раненым – как на территории Арцаха, так и на территории Армении.
На начальном этапе заявки можно отправлять на адрес [email protected]
Критерии и детали проектов будут уточняться, о чем будет сообщено в дополнительной коммуникации", - говорится в сообщении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен