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Арарат Мирзоян перенес еще одну операцию: она благополучно завершилась

Арарат Мирзоян перенес еще одну операцию: она благополучно завершилась

18 ноября председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян перенес еще одну операцию.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. Только что операция была успешно завершена.

В ночь на 10 ноября группа людей собралась у Национального собрания. Был избит спикер НС Арарат Мирзоян. В Интернете появилась видеозапись, на которой видно, как была окружена машина Арарата Мирзояна, после чего он был выведен из машины и избит. Арарат Мирзоян был доставлен в больницу и в ту же ночь перенес операцию.


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