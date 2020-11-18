Президент Армении наградил экипаж российского вертолета, сбитого азербайджанскими ВС

Президент Республики Армения Армен Саркисян наградил погибшего командира российского вертолета Ми-24, сбитого азербайджанскими ВС в воздушном пространстве Армении, Юрия Ищука (посмертно), погибшего старшего лейтенанта Романа Федина (посмертно) и раненого старшего лейтенанта Владислава Грязина медалями “За боевую службу”. Как сообщает Арменпресс, указ об этом опубликован на официальном сайте президента.

“По ходатайству премьер-министра в соответствии со статьей 136 Конституции, а также частью 1 статьи 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”,

За отвагу и преданность, проявленные при исполнении служебных обязанностей, наградить медалями “За боевую службу” военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации: Ищука Юрия Викторовича, командира вертолетной эскадрильи, майора (посмертно), Федина Романа Васильевича, старшего техника-инструктора вертолетной эскадрильи, старшего лейтенанта (посмертно), Грязина Владислава Сергеевича, пилота-оператора вертолетной эскадрильи, старшего лейтенанта, - говорится в указе президента.

9 ноября вертолет Ми-24, сопровождавший колонну 102-й российской военной базы, был сбит с земли мобильным зенитно-ракетным комплексом в воздушном пространстве Армении, в районе поселка Ерасх, недалеко от границы с Нахичеванской Автономной Республикой. В результате вертолет не справился с управлением и разбился в горной местности Армении. Погибли командир вертолета Ми-24 Юрий Ищук, старший лейтенант Роман Федин, ранение получил старший лейтенант Владислав Грязин.

Азербайджанская сторона признала что вертолет, принадлежащий Российской Федерации, в воздушном пространстве Республики Армения был сбит ее вооруженными силами, отметив, что “это было случайностью, это не было направлено против российской стороны”. Азербайджан извинился перед Россией и сказал, что он готов выплатить компенсацию.