Благодаря российским данным в СНГ арестовали свыше 40 террористов

Благодаря информации от России ее партнеры по СНГ в 2020 году арестовали свыше 40 террористов и их пособников, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"По представленным российской стороной материалам зарубежными партнерами арестованы свыше 40 членов и пособников международных террористических организаций", - сказал Патрушев в среду на открытии заседания секретарей совбезов стран СНГ. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.

"На основании полученной информации более 950 иностранцам, причастным к террористической деятельности, закрыт въезд в нашу страну", - добавил Патрушев.

Заседание проходит в формате видеоконференции, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.