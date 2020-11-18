Замминистра ИД РФ коснулся ситуации, сложившейся в Армении после подписания совместного заявления

В Москве считают, что протесты в Армении не дестабилизируют ситуацию в Нагорном Карабахе, не поставят под угрозу выполнение пунктов совместного заявления руководителей трех стран. Как передает Арменпресс, ссылаясь на “РИА Новости”, об этом журналистам заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко.

“Мы считаем, что происходящие в Армении события не приведут к ситуации дестабилизации, которая может поставить под угрозу подписанное заявление”, - отметил Руденко.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Война была прекращена в 01:00 10 ноября. В Нагорном Карабахе дислоцируются российские миротворцы. Всего будет 1 960 российских военнослужащих, 90 бронемашин, 380 единиц автомобилей и специальной техники.